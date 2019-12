Siracusa riabbraccia Santa Lucia, l'arcivescovo Pappalardo: "Ci affidiamo alla Santa Patrona perché infonda in noi speranza"

Tanti siracusani hanno atteso con pazienza in piazza Duomo l'uscita del simulacro di Santa Lucia nonostante il freddo e le previsioni meteo tutt'altro che confortanti. Alla fine la Deputazione della Cappella di Santa Lucia, alla fine, ha deciso di anticipare l'uscita del simulacro di mezz'ora e alle 15 in punto la statua di Santa Lucia ha fatto capolino sul sagrato della Cattedrale preceduta dalle Reliquie. Dal balcone dell'arcivescovado, monsignor. Salvatore Pappalardo, ha tenuto il tradizionale discorso. Il capo della chiesa siracusana ha invocato la protezione della Santa Patrona su tutti i cittadini nella speranza di "lasciarci coinvolgere tutti nella sua eroica vita cristiana".

"A lei affidiamo le nostre ansie - ha aggiunto - le nostre paure e le nostre speranze. Viviamo un tempo di smarrimento e di mancanza di valori morali. Le persone fragili sono considerate un fastidio e gli stranieri vengono indicate come coloro da cui difendersi. Questa città vive una profonda crisi morale, economica e politica - ha ribadito - perciò Lucia fa' che finisca la carestia di amore e in questa settimana di preghiera ottienici la luce necessaria per convertire i nostri cuori". Al termine del discorso dell'arcivescovo è partita la processione che questa sera riporterà Santa Lucia nella Basilica della Borgata.