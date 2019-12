Siracusa, è il giorno di Santa Lucia: in DIRETTA l'uscita del simulacro dalla Cattedrale

Alle 15,30 entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della patrona di Siracusa, Santa Lucia.

La processione poterà il Simulacro e le Reliquie dalla Cattedrale alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro. All'uscita il coro degli studenti degli istituti comprensivi della città, guidato dalla M° Mariuccia Cirinna canterà in onore di Santa Lucia.

La processione si snoderà lungo via Picherali, largo Aretusa, passeggio Adorno, via Ruggero Settimo, porta Marina. Qui, a cura dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia renderà omaggio ai Caduti in mare. Quindi la processione proseguirà per via Savoia, largo XXV luglio, piazza Pancali, corso Umberto I, viale Regina Margherita, via Arsenale, via Piave, via Ragusa e piazza Santa Lucia. All'arrivo del Simulacro nel Santuario di Santa Lucia fra' Daniele Cugnata celebrerà la Santa Messa.