Siracusa, il pontificale del Cardinale Bassetti "Costruiamo la città dell'amore seguendo l'esempio di Lucia"

Una cattedrale affollata di fedeli ha assistito in Cattedrale alla Celebrazione solenne presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti.

Alla presenza delle massime autorità cittadine e militari, durante il Pontificale, il Cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha tenuto a ribadire come la storia religiosa e umana di Santa Lucia parla anche a noi, nonostante la Patrona siracusana sia vissuti 17 secoli fà.

"I Santi - ha aggiunto - sono sempre attuali perché ci ripropongono il Vangelo, ci ripropongono Cristo, che è per sempre. Lucia - ha detto ancora - è modello di fede e fiducia incondizionata in Dio e Gesù nel nostro cammino di tutti i giorni ha voluto darci i Santi che con il loro esempio ci incoraggiano a vivere il Vangelo".

Parole importanti pronunciate dal Cardinale per celebrare l'importanza della famiglia e della sua custodia.

Poi l'invito rivolto agli uomini di oggi: "Una città ha il compito di curare le persone. Siamo tutto a servizio del Bene comune. Le città cambiano se tutti noi avremo il coraggio di costruire la città dell'amore e Lucia, che ha riguardo degli ultimi, ci può guidare nella costruzione della città dell'amore".