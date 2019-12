Noto, controlli amministrativi: sanzioni per 19.000 euro a 2 panifici

Controlli amministrativi della Polizia in alcuni esercizi commerciali destinati alla preparazione di alimenti a Noto.

In due panifici sono state riscontrate alcune irregolarità di carattere igienico – sanitario e amministrativo.

Il primo presentava palesi carenze igieniche e non conformità amministrative per le quali sono state indicate delle prescrizioni.

Al secondo panificio, già controllato in precedenza e trovano non in regola con le norme sull’assunzione dei dipendenti, e in condizioni igieniche precarie, è stata elevata una sanzione.