Lentini, rapina a mano armata in un club privè: arrestato presunto autore, si cerca il complice

Si sarebbero introdotti in due all'interno di un club privè di Lentini, a volto scoperto e armati di pistola, e avrebbero colpito al volto, con violenti pugni, il gestore del club e alcuni soci presenti per poi impossessarsi dell’incasso ammontante a 760 euro e di due telefoni cellulari.

Il fatto si è consumato lo scorso 2 novembre, ma solo ieri mattina la Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, ha arrestato uno dei due presunti autori della rapina. Si tratta di Damiano Marino, lentinese di 22 anni, accusato di rapina aggravata in concorso.

L'uomo è stato condotto in carcere, mentre il complice al momento irreperibile. Attive le ricerche