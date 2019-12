Siracusa, nascondeva in casa cocaina, marijuana e crack: arrestato

Hanno fatto irruzione all'alba, Carabinieri e Unità cinofila, in casa di Marco Fiorentino, disoccupato di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il blitz a seguito di osservazioni dei militari che hanno portato a credere che l'uomo fosse molto attivo nelle piazze di spaccio di Siracusa.

Durante le operazioni di perquisizioni domiciliare sono stati in totale sequestrati 80 grammi di cocaina, 180 di marijuana ed una decina di grammi di “crack”, il utto nascosto all'interno di una cassetta metallica.

Le modalità di conservazione della droga hanno peraltro confermato le attività di spaccio del soggetto: infatti le sostanze erano confezionate in centinaia di dosi pronte evidentemente per essere vendute.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. L’uomo invece è stato tratto in arresto e condotto al Cavadonna.