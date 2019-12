Parco nazionale degli Iblei, la Consulta delle Associazioni Datoriali chiede la sospensione dell'iter istitutivo

"Sospendere, o comunque rivedere interamente l’iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei, al fine di poter consentire l’avvio di un ampio, consapevole e aggiornato processo di concertazione e partecipazione attiva fra le istituzioni coinvolte, le associazioni di categoria e gli altri stakeholders territoriali".

Questa la richiesta che la Consulta delle Associazioni Datoriali di Categoria rivolge agli enti competenti, perché - si legge in una nota "la salvaguardia e la valorizzazione del territorio deve innescare occasioni e processi virtuosi di sviluppo sostenibile.La documentazione fin ora resa disponibile - prosegue la Consulta - risulta sommaria, incompleta ed insufficiente ed ha reso impossibile qualsivoglia valutazione della proposta di perimetrazione e di zonizzazione del Parco. Queste importanti criticità emergono in modo forte e chiaro dalla quasi totalità degli stakeholders territoriali che al fine di poter predisporre le proprie argomentate osservazioni, hanno chiesto a gran voce di voler rendere pubblico ogni opportuno documento e/o cartografia a supporto che evidenzi

gli studi conoscitivi e tecno scientifici che determinano e giustificano l’estensione del Parco, una dettagliata valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio ed il piano di gestione economico finanziario dell’istituendo Ente Parco. La prosecuzione del processo di istituzione del Parco - aggiunge la nota - si pone in assoluta contrapposizione anche con l’assenza di una valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta dal punto di vista socio economico sulle realtà imprenditoriali operanti nel territorio, oltre ad essere in totale controtendenza con gli orientamenti nazionali di semplificazione burocratica costituendo un ulteriore ente sovraordinato alle amministrazioni locali".

Da qui la richiesta di sospensione dell'iter istitutivo del parco nazionale degli Iblei, una richiesta che trova conferma nelle risultanze della recente riunione avuta dai sindaci dei territori coinvolti dalla perimetrazione del parco con l’assessore regionale del territorio e dell’ambiente, Salvatore Cordaro, che si è mostrato disponibile ad intraprendere un percorso condiviso.