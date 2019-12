Siracusa, sabato sera il corteo storico ad Acradina e Grottasanta: chiusura al traffico

Sfilerà nella zona alta della città il corteo storico organizzato nell’ambito della manifestazione denominata “La solidarietà è… gli altri siamo noi”.

Per tale motivo, sabato 14 dicembre dalle 17 alle 20,30, è stato disposto il divieto di transito momentaneo in alcune vie dei quartieri Acradina e Grottasanta, in particolare: - Largo Leonardo da Vinci, viale Tica, viale Polibio, viale Zecchino, via Filisto, viale Zecchino, via Tisia, largo Dicone, via Tisia e via Pitia.