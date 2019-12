Siracusa, medici a confronto: diminuisce la mortalità per malattie del fegato

Negli ultimi dieci anni in Sicilia la mortalità per malattie del fegato è drasticamente diminuita. Questo, e altro, al centro della iunione annuale di Grecas, il Gruppo Epatologico Clinico Associativo Siciliano, che si è svolta nelle sale del Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, il 6 e 7 dicembre.

Il risultato merito dei circa 14mila trattamenti con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta per l’epatite C, che hanno guarito i pazienti dei centri della rete Sicilia Hcv, ma anche dei miglioramenti della gestione della ipertensione portale e delle complicanze della cirrosi.

A Siracusa sono arrivati cinquanta esperti provenienti da tutta la Sicilia, ma anche dal resto d’Italia, si sono confrontati nell’arco di sette sessioni, tra letture e tavole rotonde, su tutte le novità in campo di diagnostica e cura delle malattie del fegato.

Infine, durante l’assemblea dei soci è stato rinnovato il Consiglio direttivo di Grecas. Nuovo presidente è Marco Distefano, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive dell’Asp 8 di Siracusa. Gli altri eletti nel Consiglio sono: Vincenza Calvaruso e Mario Fiorello di Palermo; Maria Rita Cannavò e Carmelo Virgillito di Catania; Gaia Caccamo di Messina e Mauro Sapienza di Enna.