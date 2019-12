Siracusa, trovati prodotti alimentari confezionati già scaduti

Ancora controlli amministrativi, da parte di Polizia e personale Asp, in alcuni esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande. In un supermercato sono stati trovati numerosi prodotti alimentari confezionati già scaduti.

I prodotti in questione sono stati sequestrati e un campione verrà inviato nei laboratori dell’Asp per verificarne l’effettiva alterazione chimica e microbiologica.

Sanzioni potrebbero essere notificate al responsabile dell'esercizio a seguito dell'esito delle verifiche