Augusta, trovata nel Porto una rete da pesca: sequestrata

E' stata rinvenuta, dalla Guardia costiera, una rete da pesca lunga circa 200 metri, a pelo d’acqua, nei pressi di un tratto di mare in cui è interdetta la navigazione ai privati per esigenze di natura militare, all'interno del Porto di Augusta.

La rete da pesca sequestrata è un attrezzo che non può essere detenuto da coloro che, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale.

Il pescato intrappolato nella rete, ancora vivo, è stato immediatamente rigettato in mare.

In ogni caso, si ricorda che l’attività di pesca in ambito portuale è assolutamente vietata, sia ai pescatori professionisti che ai dilettanti.