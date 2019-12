Siracusa, Vinciullo-Basile: "Si illumini subito piazza Eurialo per evitare la perdita delle somme stanziate"

Stanziati lo scorso anno 70mila euro per illuminare la Siracusa-Belvedere, ma niente è stato fatto fatto, tanto che quell'arteria è ancora al buio.

Non solo, nell'ultimo bilancio preventivo sono stati stanziati 30 mila euro per illuminare Piazza Eurialo a Belvedere, anch'essa ancora al buio

A denunciarlo sono Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.

"Invitiamo - dicono i due - l’Amministrazione Comunale a dare immediatamente incarico di completare e illuminare la piazza che ne ha bisogno per essere messa in sicurezza, per garantire tranquillità ai cittadini".

"Inoltre, hanno concluso Vinciullo e Basile, ricordiamo all’Amministrazione Comunale, tornata momentaneamente in carica, che il pallone tensostatico continua a rimanere abbandonato a se stesso"