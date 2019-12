Siracusa, Santa Lucia: la traslazione del simulacro dalla Cappella all'altare maggiore. IL VIDEO

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, patrona di Siracusa.

Oggi, come è tradizione nel giorno della vigilia, si è tenuta la traslazione del simulacro dalla Cappella all'altare maggiore. Un momento di grande emozione vissuto con grande fede da parte dei tanti devoti che hanno affollato le navate della Cattedrale e che hanno seguito in preghiera al grido di "Sarausana Jè" il breve percorso dei portatori che, a spalla, hanno condotto la statua argentea di Santa Lucia fin sull'altare.

Come da tradizione da qualche anno, a portare in spalla la Santa Patrona alcuni atleti del Circolo canottieri Ortigia e della squadra di calcio del Santa Lucia.

Novità di quest'anno, quattro alunni dell’Istituto scolastico Insolera, uniti al novero dei portatori. Gli alunni sono stati scelti dall’ avvocato Pucci Piccione, Presidente della Deputazione di Santa Lucia, tra i maggiorenni delle tre classi, che stamattina hanno partecipato ad un incontro con lui, sull’importanza e l’attualità della figura della nostra Santa Patrona.



Stasera alle 19 la celebrazione dei Primi Vespri della Solennità presieduti dall'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo. Al termine della celebrazione il sindaco di Siracusa, Francesco Italia offrirà un cero, mentre gli altri sindaci dell'Arcidiocesi offriranno doni del loro territorio e l'assessore regionale all'Agricoltura offrirà frumento.

Domani alle 15,30 Siracusa riabbraccerà la sua amata patrona con la processione delle Reliquie e del simulacro che dalla Cattedrale raggiungeranno la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.