Siracusa, completato il diserbo alla Borgata e in Ortigia. LE FOTO

Completato questa mattina il diserbo della Borgata e di Ortigia coì come programmato dall'assessorato Igiene urbana retto da Andrea Buccheri.

Gli operai della Tekra hanno eliminato erbacce dai bordi di marciapiedi e strade: in Via San Giuliano, Via Padova, Largo San Giuliano, Via Alessandria, Via Taranto, Via Bari, Via La Spezia, Via Pescara, Via Pordenone, Via Montegrappa, Piazza Leone Cuella, viale Montedoro e lo Sbarcadero S.Lucia.

Pulizia straordinaria, con l'utilizzo di un'apparecchio a vapore, anche per piazza Duomo, compreso il sagrato della Cattedrale, che domani ospiterà l'inizio dei festeggiamenti di Santa Lucia.