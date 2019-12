Regno Unito al voto, l'esito sarà decisivo per la Brexit

Elezioni al via questa mattina nel Regno Unito: i seggi sono aperti dalle 7 ora locale (le 8 in Italia) in 650 collegi elettorali tra Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord fino alle 22 locali.

I risultati cominceranno ad arrivare quindi nella notte fra giovedì e venerdì. Il favorito è l'attuale premier Boris Johnson e il suo partito conservatore, ma il suo principale sfidante, il laburista Jeremy Corbin, è ancora convinto di poterlo battere.