Siracusa, avviata la pulizia all'anfiteatro romano: via le erbacce entro Natale

Operai al lavoro all'anfiteatro romano all'interno del Parco archeologico della Neapolis, a Siracusa. Entro Natale tutti i monumenti del Parco si mostreranno ai visitatori nella loro veste migliore.

All'anfiteatro sono infatti iniziati i lavori di pulizia ed eliminazione delle erbacce incolte: il monumento, una delle più grandi costruzioni dell'età romana scavata nella viva roccia, è da tempo invaso dalla vegetazione spontanea, che non lasciava distinguere la sua struttura, né l'arena né le scalinate.

Nel 2017 lo stato di degrado del monumento, letteralmente sommerso dalle erbacce, era stato sollevato dai media nazionali: ne era scaturita la mobilitazione generale di associazioni e volontari e tutti insieme avevano realizzato un maxi intervento di scerbatura in uno dei monumenti simbolo della città.

"Quest'anno è il primo Natale del Parco Archeologico di Siracusa - riferisce il direttore Calogero Rizzuto- e per la prima volta siamo riusciti ad organizzare in breve tempo una serie di manifestazioni (mostre, spettacoli e incontri) in tutti i siti, da Siracusa a Palazzolo Acreide, alla villa del Tellaro".