Ragusa-Catania, il sindaco Parlato di Sortino: "Opera dall'importanza strategica per tutto il territorio ibleo"

E' stata fissata per il 19 dicembre la firma definitiva al Cipe per la Ragusa – Catania, "un'opera dall'importanza strategica per tutto il territorio ibleo – le parole del sindaco di Sortino e presidente del Gal Nat Iblei Vincenzo Parlato - come volano di sviluppo associato agli investimenti che sta facendo proprio il Nat”.

“Sarebbe una svolta per il territorio degli iblei – aggiunge - con quest'infrastruttura riusciremmo a portare avanti tutti gli interventi previsti per sostenere le imprese, come abbiamo ricordato ieri 10 dicembre durante il seminario informativo di presentazione della strategia di sviluppo locale”.