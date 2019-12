Siracusa, messi a dimora carrubi al Pippo Di Natale

Sono stati messi a dimora, nei giorni scorsi, due carrubi adulti al Campo Scuola “Pippo Di Natale”, mentre altri tre alberi erano stati messi a dimora nel plesso scolastico della “Vittorini” in via Mazzanti.

“Incrementare il patrimonio arboreo cittadino è da sempre l'obiettivo principale dell’Ufficio che presiedo: esso viene attuato attraverso la programmazione di queste attività di piantumazione. - dichiara l'assessore Andrea Buccheri - Le stesse non si fermeranno, anzi continueranno durante la stagione invernale”.