Siracusa, rinviato a lunedì Influday per la promozione della vaccinazione antinfluenzale

La manifestazione Influday per la promozione della vaccinazione antinfluenzale prevista dall’Asp di Siracusa per domani 12 dicembre, è stata rinviata a lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 11,30 e si svolgerà come da programma nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale Umberto I.

E’ prevista la partecipazione dei vertici delle istituzioni locali che, assieme al personale sanitario e alla direzione strategica aziendale, si faranno promotori della campagna di vaccinazione antinfluenzale e della sua importanza strategica e della sua sicurezza, con un messaggio rivolto alla cittadinanza.

Durante la manifestazione sarà possibile ricevere il vaccino grazie alla presenza di personale medico ed infermieristico del Servizio Vaccinazioni.