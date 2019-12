Siracusa, Italia torna sindaco e risponde a Reale: "Nessun sacco alla città da parte dei presidenti di seggio"

"Nessun sacco alla città da parte dei presidenti di seggio". Esordisce così Francesco Italia, nuovamente sindaco di Siracusa, in conferenza stampa questa mattina, indetta dopo l'accettazione della la richiesta di sospensiva presentata dai legali al Cga.

Quelle di Italia sono parole di replica nei confronti di Ezechia Paolo reale il quale, proprio ieri, ha parlato di voti spariti, di schede ballerine e di presunti brogli, seppur non indicando la certezza di una possibile regia alla spalle di questo sistema. Eppure, un sistema di corruzione di quella portata avrebbe dovuto investire sicuramente almeno i presidenti di seggio, i rappresentanti di lista, ma anche altri attori politici coinvolti nelle elezioni del 10 giugno scorso.

La sentenza del Tar è chiara, ha detto Italia questa mattina appoggiato dalla Giunta al completo, non si tratta di brogli, ma di errori (seppure grossi) di persone, i presidenti di seggio, impegnati nello spoglio che durò anche 72 ore. Fu un'impresa estenuante, lo ricordiamo tutti. Proprio da qui, sottolinea il primo cittadino, sono nati i "vizi di forma" rilevati dal Tar.

"Nessuno pensa che si possa sorpassare ai brogli seppur la percentuale di voti validi è alta - afferma Italia - ma il Tar dice esplicitamente che si parla di errori nella formulazione dei verbali".

L'atmosfera oggi è più rilassata, i volti più distesi, anche se adesso si guarda al 15 gennaio, quando si terrà l'udienza cautelare ed il collegio dovrà decidere se confermare o meno il decreto di sospensiva diffuso ieri sera.

Non solo. A tutto questo si aggiunge anche l'appello incidentale che presenterà Reale, nel quale sarà chiesto di ampliare il voto ad altre 10 sezioni, oltre a rigettare la sospensiva.

Per essere più chiari: la sospensiva "congela" gli effetti della sentenza del Tar uscita il 6 dicembre che annullava la proclamazione del sindaco.

La notizia, peraltro, arriva dopo la nomina del commissario straordinario, Margherita Rizza che, evidentemente, non amministrerà per nulla la città visto e considerato che adesso Italia è di nuovo sindaco.

Rimane sciolto il consiglio comunale, con il vecchio commissario nominato dalla Regione.