Siracusa, il Bosco delle Troiane: mille piantine saranno messe a dimora

Mille piantine saranno messe a dimora per far nascere il Bosco delle Troiane. Dopo il rinvio a causa dell’allerta meteo e del maltempo che avevano reso impraticabile il terreno dove sorgerà il bosco, l’appuntamento è per domenica, alle 10,30, nell’area comunale che si trova tra viale Scala Greca e il tribunale. Con la piantumazione delle mille piantine di leccio si completerà idealmente il lungo percorso che ha unito nei mesi scorsi il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia attraverso il progetto scenico pensato dall’architetto Stefano Boeri e dal suo studio per lo spettacolo Le Troiane, messo in scena dalla Fondazione Inda nella Stagione 2019 al Teatro Greco di Siracusa.