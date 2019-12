Lentini, cocaina e marijuana in casa: arrestato 33enne per spaccio

Nascondeva in casa 380 grammi di marijuana, 8,6 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, un cutter e vario materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

La scoperta della Polizia di Stato di Lentini, ieri pomeriggio, a seguito di perquisizione domiciliare i casa di Alfio Sambasile, lentinese di 33 anni, già conosciuto alle forze di polizia, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.

L'operazione rientra nell’ambito del progetto di controllo del territorio denominato “Trinacria”, svolto insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Catania e personale del Reparto Cinofili di Catania