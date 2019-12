Siracusa, scende la raccolta differenziata al 32% a novembre

Scende al 32% la raccolta differenziata a Siracusa, nel mese di novembre, dopo il picco registrato ad ottobre del 35,60%.

Il motivo è certamente da ricercare nelle continue interruzioni della raccolta differenziata del comparto organico. Causa che, però, non può essere addebitata nè al Comune nè alla ditte Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana in città ma, bensì agli impianti di conferimento pieni che rendono la situazione rifiuti sempre particolarmente critica in gran parte della Sicilia.