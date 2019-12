Siracusa, aggiudicato l'appalto rifiuti: la Tech. Servizi srl gestirà il servizio per 7 anni

E' stato aggiudicato, questa mattina, l'appalto di igiene urbana in città. Aperte le buste, per il sistema di aggiudicazione al ribasso, ha vinto l'appalto la Tech. Servizi srl.

Il bando è valido per 7 anni.

Le proposte sono arrivate dalla “Tekra srl”, attuale gestore del servizio, e da due raggruppamenti di imprese: uno è costituito dalla “Tech. Servizi srl” e dalla “Ciclat Trasporti”; l'altro dalla “Sieco spa” e dalla “Raccolio srl”. Quest'ultimo raggruppamento era stato escluso già lo scorso novembre escluso.

Due le novità più importanti del bando: dal capitolato è stato scorporato il diserbo cittadino, servizio che sarà appaltato in un secondo momento, in modo da poter controllare meglio l'operato; stessa finalità la cancellazione dal capitolato dello spazzamento e pulizia del Cimitero, servizi che anch'essi verranno appaltati successivamente.