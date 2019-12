Siracusa, il Cga accoglie richiesta di sospensiva: Italia è di nuovo sindaco

Il Cga ha accolto la richiesta di sospensiva, presentata dai legali di Francesco Italia, il quale torna ad essere il primo cittadino.

La notizia arriva dopo una giornata, quella di ieri, densa di eventi. Nella mattinata arriva la conferma della richiesta di sospensiva poi, subito dopo, in conferenza stampa, Ezechia Paolo Reale ha annunciato l'intenzione di voler fare controricorso, ed infine nel pomeriggio la nomina del commissario straordinario, Margherita Rizza che, evidentemente, non amministrerà per nulla la città visto e considerato che adesso Italia è di nuovo sindaco.

Per essere più chiari: la sospensiva "congela" gli effetti della sentenza del Tar uscita il 6 dicembre che annullava la proclamazione del sindaco.

Nel documento del Cga, inoltre, si legge: si "Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 15 gennaio 2020".

Come previsto, insomma, la battaglia è tutta sul piano legale. Questa mattina Italia ha indetto una conferenza stampa per incontrare i giornalisti.