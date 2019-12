Siracusa, Mario Lazzaro confermato alla guida della Lilt

E' stato confermato alla guida della Lilt di Siracusa, a seguito del consiglio direttivo provinciale , il medico Siracusano Mario Lazzaro nella figura di presidente.

Tutti neo eletti i componenti che hanno votato all'unanimità per la conferma: Giuseppe Scibilia, Rita Castobello, Amalia Morsicato (rappresentanti per Siracusa città), Rosaria Russo (per Augusta), Maria Vespa (per Avola) Mariù Impera (per Pachino)

“Sono onorato della fiducia che mi è stata rinnovata” ha dichiarato il Presidente “ringrazio il consiglio direttivo, tutti i volontari, i medici e quanti altri operano nell’ associazione. Sono queste persone che con il loro impegno, fanno della nostra compagine un punto di riferimento per la popolazione in città e in provincia”.

“Proprio partendo dal mantenimento degli standard raggiunti” ha continuato Lazzaro “dobbiamo tracciare il percorso da seguire; le parole d’ordine sono solidarietà e servizio”.