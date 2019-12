Arriva il commissario straordinario a Siracusa, Margherita Rizza: sostituisce sindaco, Giunta e Consiglio comunale

E' Margherita Rizza, già dirigente dell'assessorato regionale alle autonomie locali, il commissario che sostituirà sindaco, Giunta e consiglio comunale, a seguito della sentenza del Tar dello scorso 6 dicembre che, di fatto, ha annullato la proclamazione del primo cittadino.

Già sciolto il consiglio comunale a causa del bilancio consuntivo bocciato, decaduto sindaco e Giunta, sarà proprio lei a fare le veci di tutti gli organi.

Margherita Rizza amministrerà nell'attesa della prima finestra per le elezioni della 9 sezioni in cui si dovrebbe tornare a votare, in primavera, oppure fino a quando il Cga non accetterà la richiesta di sospensiva presentata da Italia poche ore fa. La risposta sarà certa domani.