Augusta, i sindacati: "Si approvi subito il consuntivo per stabilizzare i dipendenti comunali"

E' necessario approvare il bilancio consuntivo comunale relativo al 2018, al fine di stabilizzare i dipendenti comunali. Motivo per il quale i segretari della Funzione pubblica della Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Francesco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore, sollecitano Giunta e consiglio ad approvare il documento in tempi brevi.

"Occorre un lavoro di squadra, guardando al risultato concreto ed evitando inutili personalismi per garantire alla città di Augusta l’approvazione del bilancio consuntivo – hanno detto Nardi, Passanisi e Altamore – strumento indispensabile per giungere all’attesa stabilizzazione dei dipendenti comunali precari che da anni aspettano questo passaggio, e, nonostante le difficoltà quotidiane, continuano a garantire i necessari servizi alla cittadinanza"