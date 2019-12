Siracusa, i doni dell'associazione Matrioska al reparto pediatrico dell'Umberto I°

"Combattiamo giocando" è il titolo della campagna organizzata nel 2018 dall'associazione Matrioska per raccogliere fondi per il reparto pediatrico dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Nello specifico i fondi raccolti sono serviti ad acquistare 2 spirometri digitali; il negozio toys planet si è messo a disposizione per far acquistare giochi sensoriali, di stimolazione manuale e giochi di gruppo, e in parte ha anche donato dei giochi. La scrittrice Cettina Marziano ha donato una percentuale delle vendite del suo libro. Inoltre è stata commissionata la creazione di una libreria e sono stati acquistati 10 libri per bambini e ragazzi.

Oggi la consegna di tutto il materiale al reparto con una festa animata dalle volontarie e collaboratrici di Matrioska e con la presenza della mascotte del mondo di Tito.

L'associazione ha appena iniziato una nuova campagna "un legame d oro" i cui fondi andranno alla lega del filo d oro, attiva nel settore dei sordo ciechi.