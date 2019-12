Siracusa, una macchina fotografica e una poltrona relax dal Soroptimist al Codice Rosa

Una macchina fotografica professionale e una poltrona relax sono stati donati dal Club Soroptimist Siracusa all’Asp per destinarli al Codice Rosa nel Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

La donazione è frutto dei proventi della rappresentazione teatrale “Non è colpa mia” organizzata da Soroptimist Siracusa lo scorso 15 novembre all’Istituto Einaudi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Questa matina si è svolta la cerimonia di consegna della donazione alla presenza del direttore sanitario Anselmo Madeddu, della responsabile del Coordinamento attività di prevenzione e cura violenza di genere e Codice Rosa Adalgisa Cucè, del direttore sanitario dell’ospedale Umberto I di Siracusa Giuseppe D’Aquila e della presidente del Club Nelly Greco.