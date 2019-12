Noto, servizi anagrafici, il Comune sempre più smart

Dal 4 dicembre i servizi demografici del Comune di Noto sono subentrati con successo nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Si tratta di un nuovo sistema per la gestione dei dati anagrafici che riguardano i cittadini residenti a Noto, istituito dal Ministero dell’Interno ed in cui confluiranno tutte le anagrafi comunali d’Italia.

Il Comune di Noto è tra i primi Comuni della provincia di Siracusa a subentrare nell’Anpr: il processo di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione consentirà alle Pubbliche amministrazioni di accedere collegandosi ad un unico archivio e al cittadino di richiedere i propri certificati anagrafici presso qualunque Comune e non solo in quello di residenza.

“Ritengo - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - sia un altro tassello importante per facilitare le cose ai nostri concittadini con un ulteriore servizio funzionale e innovativo. Lo avevamo già fatto con la creazione del Portale del Cittadino, da cui ciascun cittadino può consultare la propria posizione Imu, Tari e Tasi; proseguendo con l’apertura dello sportello Sue, per la presentazione delle pratiche edilizie on-line”.