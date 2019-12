Siracusa e Carlentini, tutela del diritto d'autore: 7 denunciati

Sette titolari di centri scommesse-internet point e bar di Siracusa e Carlentini sono stati denunciati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa per la violazione della legge a tutela dei diritti d’autore. Sono stati sorpresi a proiettare nei loro locali trasmissioni della pay-tv avvalendosi di diversi artifici: in alcuni casi, tramite schede acquistate per soli fini privati; in altri avvalendosi di decoder non autorizzati e programmati per riuscire a decrittare, pur in assenza di qualunque tipo di contratto, i programmi televisivi Sky.

I controlli sono stati effettuati dai militari dell'Arma, e da personale di Sky Italia negli ultimi due fine settimana e hanno riguardato una ventina di esercizi commerciali, principalmente pub, ristoranti e sale di ricevitoria di scommesse, su tutto il territorio della provincia.

Per questi reati la legge penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 2500 a 15000 euro nel primo caso, mentre nel secondo caso la multa può arrivare fino a 25000 euro.