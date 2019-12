Siracusa, Italia ricorre al Cga: in 48 ore la risposta alla sospensiva

E' stata depositata, dai legali di Italia, richiesta di sospensiva e ricorso al Cga, a seguito della sentenza del Tar, arrivata la scorsa settimana, che annulla la proclamazione del primo cittadino, come già sabato mattina aveva anticipato SiracusaPost.

Probabilmente, la strategia di Francesco Italia potrebbe essere quella di andare per vie legali per non arrivare al voto in quelle nove sezioni dove la sentenza ha chiesto nuovamente il voto.

Non ci sono dubbi sui vuoti amministrativi e giuridici che lascia la sentenza, vuoti che potrebbero agevolare il ricorso al Cga presentato dai legali di Italia.

La richiesta di sospensiva, presentata con la massima urgenza, sarà accolta o respinta nell'arco di 48 ore.

Al momento, però, rimare in carica la Giunta comunale.

Quale sarà la prossima mossa di Ezechia Paolo Reale? Un altro ricorso al ricorso in Cga di Italia?