Siracusa, dalla Federazione dei Verdi solidarietà a Francesco Italia

Il gruppo della Federazione dei Verdi, Salvatore Costantino, Andrea Buccheri, Salvo La Delfa e Alberto Scamacca, manifestano la loro solidarietà a Francesco Italia.

"Le accuse di brogli elettorali - scrivono in una nota - arrivano da di chi vuole speculare sulla sentenza del Tar, quanto invece, è evidente che non si è trattato di altro che dell’errore umano di qualche presidente di seggio che, non avendo ricevuto alcuna formazione, si è trovato a dover svolgere un compito per lui resosi complicato".