Siracusa, oggi l'ultimo addio a Benny Di Maria e Loris Fazzina: i due ragazzi uniti nella vita e nel triste destino della morte

Volti rigati, chiesa gremita, tanta commozione e tanta, tantissima, gente fuori dalla chiesa per dare l'ultimo straziante addio a Benny Di Maria e Loris Fazzina, i due ragazzi morti nel tragico incidente stradale che si è verificato poco prima dell'alba di sabato, in Ortigia, all'altezza del Belvedere San Giacomo.

Parenti, compagni e amici, tanti, tantissimi ragazzi hanno affollato, dalle 15.30 in poi, la Chiesa di San Metodio, dove i funerali sono stati celebrati da Padre Massimo Di Natale.

Due bare vicine, una accanto all'altra all'altare, vicine come erano Benny e Loris nella vita, così come nella morte.

I due ragazzi non ci sono più, ma nel cuore di ciascuno i due giovani avranno sempre un posto, ha detto il parroco durante l'omelia. E poi, rivolgendosi ai ragazzi ha lanciato un monito per una maggiore attenzione sulle strade, troppo spesso teatro di tragedie.

Il parroco ha anche invitato i ragazzi ad ascoltare i genitori, e i loro insegnamenti. Monito anche nei confronti delle Forze dell'Ordine affinchè vengano intensificati i controlli. Prima della fine della Messa, Padre Massimo Di Natale ha affidato le due vittime, ma anche i tre feriti, a Dio.

Appena fuori dalla Chiesa, palloncini bianchi e blu sono volati in cielo ed i fuochi d'artificio hanno voluto salutare i due giovanissimi volati in cielo.