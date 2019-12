Catania, in 40 aggrediscono 2 agenti di una volante

"In 40 a Catania ieri pomeriggio, nel quartiere di Librino, hanno aggredito due agenti di una volante che volevano bloccare una moto senza targa". Lo rende noto il Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) che, in una nota, parla di "un bollettino di guerra", definendo i responsabili "persone vigliacche che non esitano con le loro azioni a travolgere e mandare all'ospedale gli operatori che non possono reagire".