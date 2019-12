L'Eurialo sconfitta a Comiso, coach Daniela Cianflone: “Arrabbiata e amareggiata”

E' stata un'incredibile sconfitta quella portata a casa ieri pomeriggio, dall’Eurialo contro il Comiso. In vantaggio di due set, la squadra siracusana si è fatta riprendere dal Comiso, che ha portato il match al tie-break. Nel quinto set, avanti di 7 punti (11-4), la compagine aretusea ha concesso una nuova rimonta alle avversarie, che si sono imposte per 15-13, portando a casa due punti e lasciandone uno solo alle ragazze del duo Cianflone-Italia, alla prima sconfitta nel campionato di serie D dopo tre vittorie consecutive. “Il nostro non è un problema tecnico ma psicologico – spiega l’allenatrice Daniela Cianflone – e dobbiamo lavorare per venirne fuori. Nei primi due set, pur non giocando bene, abbiamo dimostrato la nostra forza e nel secondo abbiamo dominato. Poi ho detto alle ragazze – continua Cianflone – di non pensare che la gara fosse già finita perché Comiso non si sarebbe arreso. Le avversarie sono tornate in campo determinate, noi no e così hanno riaperto i giochi, affidandosi soprattutto a una buona fase difensiva. Poi si sono galvanizzate, hanno giocato con grinta e cattiveria, caratteristiche che ancora una volta abbiamo dimostrato di non avere. Ci hanno portato al tie-break e poi hanno vinto."