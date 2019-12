Buscemi, messa in sicurezza di 2 strade provinciali

Un protocollo d’intesa per mettere in sicurezza due strade provinciali: è stato firmato questa mattina dal commissario straordinario del Libero Consorzio, Carmela Floreno, e dal sindaco di Buscemi, Rossella La Pira.

Gli interventi riguardano la SR 9 (Collo di Monaco Bosco Rotondo) e del costone roccioso “Santuario del Bosco”, e la provinciale 39 (traversa Buscemi). I lavori dovranno essere affidati entro il 31 dicembre. Il Costo complessivo è di circa quattrocentomila euro e il Libero Consorzio metterà a disposizione del Comune di Buscemi le figure tecniche per redigere la progettazione esecutiva dei due interventi.