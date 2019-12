Siracusa, l'ex consigliere comunale Buonomo: "Ancora problemi di sicurezza in diverse arterie della città"

Ancora problemi di sicurezza in molte vie della città di Siracusa. A dirlo è l'ex consigliere comunale Michele Buonomo.

"Strade come via Sebastiano Olivieri - osserva Buonomo- con gravi pericoli per i pedoni e quella sorta di imbuto che termina in Via Costanza Bruno dove tempi di semaforo da verificare e auto in seconda fila congestionano il traffico. La via Padova che confluisce su Via Torino o con provenienza da Viale Teocrito: anche qui irrispettosi automobilisti in seconda fila e rischi per i residenti ".

"Sempre più gravi le condizioni- prosegue Buonomo- tra via Alcibiade e Via Servi di Maria. Qui difficoltà per gli anziani della zona e zone transennate che oramai pregiudicano il traffico viario. Le strade perpendicolari e limitrofe di Via Di Natale nell'immettersi su corso Gelone, come le vie Mauceri e Testaferrata". " Per finire - le conclusioni- con la zona che insiste sulla irrisolta situazione viaria di Viale Zecchino per le difficoltà che andrebbero maggiormente affrontate tra le vie Francesco Guardi , Marabitti , Tintoretto e Tiziano".