Noto, chiuso l’ufficio postale di via Zanardelli per lavori

Resterà chiuso fino al 19 dicembre per lavori interni, l’ufficio postale di via Zanardelli, a Noto. I cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di via Principe Umberto, 3 che osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.