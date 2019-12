Nel giorno dell’Immacolata , presso l’ Urban Center, si è svolta l’iniziativa dal titolo “NATALE A TAVOLA PER TUTTI”, organizzata dall’ Associazione ” Mangiare bene e non solo” , in collaborazione con il Team dell’Orientamento dell’Istituto Federico II di Svevia , con il Comune di Siracusa, Città Educativa, Associazione “Sicilia turismo per tutti” rappresentata da Bernadette Lobianco.

Un passo avanti sulla strada dell’inclusione sociale è stato effettuato,, un evento che ha sancito l’inizio di un percorso di sostegno al sociale dell’istituto Federico Secondo di Svevia e delle imprese che rappresentano il tessuto connettivo dell’economia locale, nel segno di quel ruolo sociale dell’impresa che rappresenta l’unica via possibile per lo sviluppo sostenibile. Iniziativa che ha visto i ragazzi dell’istituto impegnati nei vari laboratori didattici inclusivi, con workshop, sculture vegetali, tecniche di flambé, open bar analcolici, dimostrazione di tecniche di tovagliato decorativo, dimostrazioni di latte art e cappuccino. Tutte attività che hanno permesso agli/alle alunni/e di migliorare e affinare le competenze acquisite nelle aule tradizionali. Il progetto appena descritto, ha rappresentato, di fatto, la realizzazione di un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

Alleanze educative, create anche con lo scopo di superare gli ostacoli che impediscono agli alunni disagiati pari opportunità,in un’ottica di offerta formativa territoriale e inclusiva, non è mancato un momento di solidarietà tra attori sociali. Pertanto, tra le varie iniziative della giornata, ha commosso i partecipanti , la donazione di alcune divise all’istituto Federico II di Svezia di Siracusa, e alla Comunità Albatros di Solarino (che si occupa di assistenza si minori da 20 anni), da parte di un’azienda leader nel settore di forniture per la ristorazione e alberghi, da parte della responsabile Sig.ra Silvia Calabro’.

L’istituto Federico II, con iniziative come questa, intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo, in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno/a.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Rizza e il suo staff di vicepresidenza Prof.ssa Corallo e Prof.Tubolino, le ffss e I’intero collegio docenti e personale ATA, fieri del successo dell’iniziativa, sono già pronti a lavorare per fare sistema con i partner e stekolders per consolidare e rafforzare, la vision e la mission dell’Istituto, come organizzatore e fruitore d’iniziative di promozione e qualificazione nel settore alberghiero-ristorativo, di servizi di sostegno e facilitazione dei processi formativi, di servizi generali di riconoscimento e promozione dei diritti della persona e del cittadino.

Prof.ssa Elisa Sant’Angelo