Siracusa, Vinciullo: "La città senza Governo, la Regione nomini commissario entro oggi"

"La città di Siracusa è senza una guida, dal momento che né il Sindaco, né alcun componente della Giunta possono svolgere le funzioni di legale rappresentante del Comune di Siracusa". A dirlo è l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo, a seguito della sentenza del Tar che annulla la proclamazione di Francesco Italia.

Vinciullo esorta l'Amministrazione a nominare un "Commissario ad acta presso il Comune di Siracusa che possa svolgere le funzioni di Sindaco e della Giunta, se questa decisione non verrà presa entro oggi".

"Il rischio per la Città di Siracusa, ha concluso Vinciullo, è altissimo in quanto, nel caso malaugurato di un’emergenza, la città sarebbe priva dell‘organo di autogoverno e lasciata alla mercé di chiunque."