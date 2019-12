Nell'Agrigentino, neonato muore in ospedale: disposte ispezioni

Ispezioni disposte dall'assessorato regionale della Salute per fare luce sul caso del bambino nato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e morto, due giorni dopo, al San Giovanni di Dio di Agrigento. Le ispezioni riguarderanno - è stato annunciato dalla Regione - tutte le strutture sanitarie coinvolte nella vicenda.

Il piccolo, dopo il parto cesareo che ha subito la madre: una 33enne che non aveva mai avuto problemi durante i 9 mesi di gestazione, è stato trasferito, in elisoccorso, all'Utin dell'ospedale di Agrigento. A quanto pare il neonato aveva una gamba tumefatta. Dopo la denuncia dei genitori, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti e la polizia ha già sequestrato le cartelle cliniche di puerpera e neonato.