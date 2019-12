Siracusa, al via i festeggiamenti per Santa Lucia: consegna delle chiavi della Cappella e apertura della nicchia

Siracusa entra oggi nella settimana dei festeggiamenti in onore della Patrona, Santa Lucia.

Questa mattina alle 7.30 la cerimonia della consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di Cappella che darà il via ufficialmente ai festeggiamenti con l'apertura della nicchia che custodisce il simulacro argenteo. Alle 8,00 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Marino.

Al via anche le iniziative collaterali: alle 11,00 al Parlatorio delle Monache, chiesa Santa Lucia alla Badia, inaugurazione della mostra “Lucia: la devozione artistica nell’arte contemporanea aretusea” a cura del prof. Michele Romano.

Alle 12,00 visita al laboratorio di restauro della Carrozza del Senato a cura del Rotary Club Siracusa al Palazzo del Senato.

Alle 18,00 celebrazione eucaristica presieduta dal'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, con la partecipazione delle Confraternite dell'Arcidiocesi.