Firenze, terremoto nel Mugello di magnitudo 4.5: danni a edifici

Un terremoto di magnitudo 4,5 è stato registrato a Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, nel Mugello. alle 4,37 della notte. Ne dà notizia l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 altre cinque scosse.Le scosse sono state avvertite chiaramente a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini. In precedenza segnalate altre cinque scosse inferiori a magnitudo 3 dalle 22.30 di domenica notte.

Le scosse sismiche di questa notte in provincia di Firenze, avrebbero causato danni a edifici nei Comuni di Scarperia San Piero e Barberino. Lo si apprende da una nota della Città metropolitana di Firenze. La Protezione civile sta monitorando la situazione, e l'Unione dei Comuni del Mugello ha aperto la Sala intercomunale di protezione civile a Borgo.