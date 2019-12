Milano, Prima alla Scala: 15 minuti di applausi alla Tosca

Successo ieri sera per la Tosca di Giacomo Puccini che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala di Milano.

Quasi quindici minuti per l'opera diretta dal maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore.

Grandi applausi anche per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il capo dello Stato ha incontrato gli artisti, il maestro Riccardo Chailly e il regista Davide Livermore a cui ha fatto i complimenti, poi ha raggiunto coristi e musicisti,che gli hanno riservato un applauso caloroso.