Noto, da domani torna attivo il Pronto soccorso del Trigona

Torna ad essere operativo da domani il Pronto soccorso dell'ospedale Trigona di Noto. A darne notizia è il indaco, Corrado Bonfanti.

Il presidio sarà attivo dalle 8 alle 20 con la presenza di medici ed infermieri specializzati e con un medico anestesista a supporto. Dalle 20 alle 8 del giorno successivo, sarà attiva, invece, l’ambulanza con medico a bordo e l’assistenza di emergenza, come finora assicurata durante il periodo di chiusura del Pronto Soccorso.

I servizi della Guardia Medica e del Primo Punto di Intervento, che funge da filtro per ridurre l’accesso al Pronto Soccorso di codici bianchi e verdi, non subiranno alcuna variazione.

"Con Delibera della Giunta Regionale dello scorso 29 novembre su proposta dell’Assessorato alla Salute - scrive il sindaco - si avvia, per lo stabilimento di Noto, l’iter amministrativo previsto dall’Art.9 bis del D.Lgs. 502/92, per la sperimentazione gestionale, eminentemente pubblicistica, tra strutture pubbliche e soggetti privati. L’obiettivo è quello di assolvere sul territorio i livelli essenziali di assistenza attraverso una offerta sanitaria che qualitativamente, quantitativamente, strutturalmente e tecnologicamente rispetti gli standard relativi all’assistenza ospedaliera".