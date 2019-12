Siracusa, incidente stradale in Ortigia: domani i funerali di Benny e Loris

Saranno celebrati insieme i funerali di Benny Di Maria e Loris Fazzina, i due ragazzi morti nel tragico incidente stradale che si è verificato poco prima dell'alba di ieri, in Ortigia, all'altezza del Belvedere San Giacomo. Le famiglie hanno deciso che daranno insieme l'ultimo saluto a Benny e Loris: le esequie saranno celebrate domani alle 15,30 nella Chiesa di San Metodio.

La città è ancora attonita per l'accaduto e si è stretta al dolore delle due famiglie.

Fiato sospeso per uno dei 3 feriti, il 17enne, che dopo essere stato sottoposto all'asportazione della milza all'ospedale Umberto I° di Siracusa, ieri è stato trasferito all'Ismett di Palermo. Gli altri due restano ricoverati all'Umberto I° con 40 giorni di prognosi ciascuno.