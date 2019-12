Siracusa, Italia il Tar: "Il 93% dei voti validi, la sentenza potrebbe causare conseguenze sproporzionate rispetto al dato". VIDEO

Smentito dalla sentenza del Tar un sistema criminoso conclamato dietro le scorse elezioni amministrative 2018. Così l'ormai ex sindaco Francesco Italia irrompe in una conferenza stampa convocata all'indomani dell'accoglienza parziale del ricorso presentato al Tar di Catania, da Reale, a seguito delle scorse elezioni amministrative, quando quest'ultimo non diventò primo cittadino per una manciata di voti.

Annullate le operazioni elettorali in nove sezioni, annullata la proclamazione del sindaco Francesco Italia, e ritorno alle urne nelle nove sezioni (sez. 14 - 20 - 46 - 61 - 75 - 95 - 99 - 116 - 123).

"Questo significa - ha detto Italia - che il 93% dei voti sono validi".

Si tratta, secondo quanto riferito da Italia, di una sentenza che causa conseguenze sproporzionate rispetto al dato. Non solo, ma 9 sezioni, potrebbero, sempre a detta di Italia, non modificare l'esito della votazione.

Ma Italia ha anche snocciolato un altro dato, e cioè la richiesta depositata di ottemperanza della sentenza di oltre 27 milioni di euro.

Sul piatto al momento tante cose che si sarebbero dovute concretizzare a breve: concorsi pubblici, fondi per l'edilizia popolare, scolastica, cimitero e altro ancora.