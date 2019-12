Siracusa, sanità: Art 1 chiede l'attenzione del ministro Speranza

Assumere uno specifico provvedimento in grado di rispondere alle necessità sanitarie purtroppo straordinarie che coinvolgono i territori e le comunità delle aree ad elevato rischio ambientale consentendo loro una serie di deroghe ai rigidi criteri numerici: una sanità di eccellenza, in buona sostanza piu’ servizi, piu’ reparti, piu’ risorse, più professionalità.

Questa la richiesta avanzata da Pippo Zappulla segretario regionale di Art1, dal dirigente di Art1 di Augusta Giancarlo Triberio e Giovanni Ranno nei confronti del ministro alla Salute Roberto Speranza.

"Uno degli esempi da noi segnalato – dichiarano Triberio e Ranno consigliere comunale e dirigente di Art1 di Augusta - - al Ministro riguarda la chiusura del reparto di Pediatria del Muscatello di Augusta assunta sulla base dei freddi numeri di valutazione ma senza incredibilmente tenere conto dell’alto tasso di malformazioni neonatali riscontrare nello stessa area industriale siracusana."

"Oggi il Ministro ci comunica di avere interessato i dirigenti del ministero per valutare le possibili soluzioni concrete ad una richiesta ritenuta giusta" - annunciano gli esponenti politici.

"Ci battiamo – dichiara Giancarlo Triberio – perché la struttura sanitaria del Muscatello, la piu’ importante del territorio industriale siracusano sia dotato di tutti i reparti, attrezzature, competenze, risorse e professionalità adeguate a garantire il diritto alla salute per piu’ di 100 mila persone."

Speranza sarà in Sicilia e a Siracusa a fine gennaio per incontrare gli operatori del settore, le istituzioni locali e le forze sociali